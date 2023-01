Schlotterbeck in Bochumer Startelf: Hertha mit Scherhant

Bochum (dpa)

Neuzugang Keven Schlotterbeck hat es auf Anhieb in die Startelf des VfL Bochum geschafft. Der in der Winterpause vom SC Freiburg ausgeliehene Profi soll im Bundesliga-Duell mit Hertha BSC am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) für mehr Stabilität in der Bochumer Defensive sorgen. Die zweite VfL-Verpflichtung Pierre Kunde und WM-Teilnehmer Takuma Asano müssen zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen.

Von dpa