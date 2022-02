Schluss mit Dorf-Klischee: Neue Konzepte für das Land

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD-Opposition fordert differenzierte Entwicklungskonzepte für ländliche Räume in Nordrhein-Westfalen - auch jenseits von Land- und Forstwirtschaft. Letztere machten in diesen Regionen nur noch 1,5 Prozent der Wertschöpfung aus, sagte der Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, André Stinka, am Mittwoch in Düsseldorf. «Das ist hier inzwischen eine Branche unter vielen».

Von dpa