Schnee behindert Verkehr - Busse in Wuppertal fahren nicht

Wuppertal (dpa/lnw)

Schneefall hat am Donnerstagmorgen in Teilen Nordrhein-Westfalens für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. In Wuppertal haben die Stadtwerke den Busverkehr bis etwa 9.00 Uhr komplett eingestellt. Auf den Straßen habe es in Wuppertal, Remscheid und Solingen rund 70 Glätte-Unfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Im Sauerland hatten Lastwagen Probleme an den Steigungen. In Kierspe im Märkischen Kreis musste die Polizei eine Bundesstraße sperren, nachdem sich ein Lastwagen auf der rutschigen Straße quergestellt hatte.

Von dpa