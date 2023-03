Schnee- und Graupelschauer in NRW

Essen (dpa/lnw)

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt ungemütlich. Zum Wochenstart kommt laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Polarluft aus dem Norden, die in Höhenlagen Frost und Glätte bringt. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad in Höhenlagen ab. Dort besteht laut DWD die Gefahr von Straßenglätte.

Von dpa