Schnee- und Regenfälle in NRW erwartet

In den Höhenlagen im Sauer- und Siegerland sowie der Eifel schneit es teils kräftig. Im NRW-Flachland dagegen erwartet die Menschen auch in den kommenden Tagen Schmuddelwetter mit Regen, Schneeregen und Wind. Nur am Donnerstag wird es zeitweise etwas schöner.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen auf eine Mischung aus Wind, Regen und Schnee einstellen. Am Mittwoch schneite es bei leichten Minustemperaturen in den Hochlagen des Sauer- und Siegerlandes sowie in der Eifel zum Teil schon kräftiger. Im Tiefland regnete es meistens, der Himmel war grau in grau. Vereinzelt gab es auch kurze Graupelgewitter mit Sturmböen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte an Rhein und Ruhr lagen zwischen minus 2 Grad im Sauerland bis sechs Grad am Rhein.

Wegen der Schneefälle kam es im Raum Schmallenberg und Winterberg am Mittwoch zu Verkehrsproblemen. Einige Lastwagen steckten fest und es gab einige Unfälle auf glatten Straßen, bei denen es zunächst bei Blechschäden blieb, wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilte. «Fahren Sie vorsichtig!», appellierte die Polizei. Für Wintersportfans verbesserten sich die Bedingungen nach dem Tauwetter der vergangenen Tage dagegen wieder. Das Sauerland rechnete bis Donnerstag mit 10 bis 15 Zentimetern Neuschnee.

Durch die Regenfälle steigt der Wasserstand im Rhein stetig an. Am Mittwoch lag der Pegel in Köln bei 5,68 Metern, wie die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) mitteilten. Beeinträchtigungen für die Schifffahrt gebe es aber noch nicht. Es handele sich nur um eine «kleine Hochwasserwelle», die voraussichtlich am Freitag mit 7,20 Metern ihren Höchststand erreiche und dann wieder abebben werde. Routinemäßig wurden übliche Schutzmaßnahmen ergriffen, etwa der Aufbau eines Hubtores im Stadtteil Rodenkirchen.

In Düsseldorf werde der Pegel bis Freitag mindestens 6,50 Meter erreichen. Ab einer Höhe von etwa 6 Metern werden laut Mitteilung erste Schutzmaßnahmen der Stadt eingeleitet. Um zu verhindern, dass über die innere südliche und nördliche Düssel das Rheinwasser in die Stadt fließe, würden am Donnerstag die Auslassschieber der Düssel im Bereich der Altstadt geschlossen. Bereits am Mittwoch wurden Zuläufe zur Düssel zugeschiebert. Zudem wurde der Wasserspiegel des Spee'schen Grabens um rund 60 Zentimeter gesenkt, um das im Stadtgebiet anfallende Wasser der inneren Düsselarme aufzufangen.

In der Nacht zum Donnerstag könne es bei sinkenden Temperaturen auf etwa minus 1 bis plus 2 Grad auch in den tieferen Lagen Schneeschauer geben, so der DWD. In den Hochlagen sinken die Temperaturen auf bis minus 4 Grad. Die Niederschläge lassen dann im Tagesverlauf nach und es gibt sogar sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen betragen zwischen 3 Grad in Ostwestfalen und 6 Grad im Rheinland.

In der Nacht zu Freitag nimmt die Bewölkung von Westen her wieder zu. Aufkommende Niederschläge können zunächst auch in tiefen Lagen als Schnee oder Schneeregen herunterkommen. Zudem ist vor allem in den höheren Lagen Glätte mit gefrierender Nässe möglich, warnen die Meteorologen.