Schneeballschlacht im April: Kaltes Wochenende in NRW

Essen (dpa/lnw)

Das Wetter scheint am 1. April zu Scherzen aufgelegt: In Teilen Nordrhein-Westfalens fiel am Freitag viel Schnee. Im Safariland Stukenbrock wälzten sich die weißen Tiger in den Flocken, die eine dichte Decke im Gehege gebildet hatten. Gäste des Parks machten eine Schneeballschlacht. In den Fußgängerzonen von Düsseldorf und Köln sah man am Freitag viele Menschen in dünnen Jacken, die den Kälteeinbruch unterschätzt hatten. In manchen Teilen Nordrhein-Westfalens landeten Autos in Gräben.

Von dpa