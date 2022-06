Schockanrufer bringen Ehepaar um 40.000 Euro

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Telefonbetrüger ein älteres Ehepaar in Sankt Augustin bei Bonn um 40.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Täter bei dem Anruf behauptet, die Tochter des Paares habe bei einem Unfall eine Schwangere schwer verletzt und müsse 40.000 Euro als Kaution bezahlen, um einen Gefängnisaufenthalt zu vermeiden. Der 65 Jahre alte Ehemann hob die Summe daraufhin von zwei Bankkonten ab.

Zwischenzeitlich konnte seine 59-jährige Frau ihre Tochter kontaktieren, die sich ganz normal an ihrem Arbeitsplatz befand. Die Tochter alarmierte die Polizei. Doch zu spät - der Mann hatte das Geld bereits an eine Unbekannte übergeben. Über sein Handy war er nicht zu erreichen gewesen, weil die Täter die ganze Zeit über Telefon mit ihm in Kontakt blieben.