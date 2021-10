Schon 200 Millionen Euro Flutopfer-Soforthilfe ausgezahlt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach der Flutkatastrophe vom Juli dieses Jahres sind in Nordrhein-Westfalen bereits 200 Millionen Euro Soforthilfe an Kommunen, Unternehmen und Privatleute ausgezahlt worden. Das sagte ein Sprecher des Kommunal- und Bauministeriums am Freitag und bestätigte damit einen Bericht des Portals T-Online. Gut 101 Millionen seien dabei an Privathaushalte etwa für zerstörten Hausrat und Einrichtungsgegenstände geflossen.

Von dpa