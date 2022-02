Schülerin gesteht Wurf ihres Babys in ein Gebüsch

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine Schülerin hat in Düsseldorf gestanden, ihr Baby über einen Zaun in ein Gebüsch geworfen zu haben. Aus Angst vor ihren strengen Eltern habe sie die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes verschwiegen, sagte die 17-Jährige am Mittwoch beim Prozessauftakt am Düsseldorfer Landgericht nach Angaben aus Justizkreisen aus. Sie muss sich dort wegen versuchten Totschlags verantworten.

Von dpa