Schüsse auf Mutter und Sohn: Verdächtiger festgenommen

Remscheid (dpa/lnw)

Zehn Monate nach den Schüssen auf eine 47-jährige Frau und ihren 24-jährigen Sohn in Remscheid hat die Polizei den tatverdächtigen Vater gefasst. Der 53-Jährige sei im Rahmen einer Personenkontrolle in Stuttgart festgenommen worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Donnerstag mit. Er sitze nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

Von dpa