Schüsse aus Auto in Köln: Polizei stoppt Fahrer auf A57

Köln (dpa/lnw)

Nach mehreren Schüssen aus einem fahrenden Wagen heraus hat die Polizei auf der Autobahn 57 bei Köln ein Fahrzeug mit drei 21 Jahre alten Insassen gestoppt. Ein Zeuge soll von dem betrunkenen Beifahrer mit einer Schreckschusspistole bedroht worden sein, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Auto, das in Schlangenlinien in Richtung A57 unterwegs war, sollen in der Nacht auf Sonntag außerdem mehrere Schüsse in die Luft abgegeben worden sein.

Von dpa