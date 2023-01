Schüsse in Bergisch Gladbach: Kein Rocker-Bezug erkennbar

Nach Schüssen auf ein Haus einer Familie in Bergisch Gladbach ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt und hält viele Hintergründe noch für unklar. Konkrete Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt gebe es derzeit zum Beispiel nicht, teilte die Behörde am Montag mit. Dafür hätten Tatortbesichtigung und Spurenauswertung «bisher keine entsprechenden Anhaltspunkte geliefert». Auch ein Bezug zum Rocker-Milieu sei bislang nicht erkennbar. Ermittelt werde allerdings wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Schüsse waren nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag kurz vor Mitternacht gefallen. Die Projektile hätten Fensterscheiben eines Raumes durchschlagen, der hell erleuchtet gewesen sei, hatte ein Polizeisprecher am Wochenende erklärt. In diesem Raum habe sich eine Familie, Eltern mit zwei Kindern, aufgehalten. Sie seien aber unverletzt geblieben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird auch geprüft, «ob die Tat vor dem Hintergrund geschäftlicher Beziehungen des geschädigten Wohnungsinhabers zu sehen» sein könnte.