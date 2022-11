Schüsse in Essen: Generalstaatsanwalt leitet Ermittlungen

Nach den Schüssen auf ein Nebengebäude der Alten Synagoge in Essen hat die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf die Leitung der Ermittlungen übernommen. «Aufgrund des Tatbildes» gehe man von einer «extremistisch und antisemitistisch motivierten Tat» aus, sagte Oberstaatsanwalt Holger Heming der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Dafür liege ein hinreichender Anfangsverdacht vor, so dass die Generalstaatsanwaltschaft als Zentralstelle für die Terrorismusverfolgung die Ermittlungen führe.

Unter anderem würden weiter Zeugenhinweise gesammelt, hatte ein Polizeisprecher aus Essen am Montagmorgen erklärt. Die am Samstag entdeckten älteren Beschädigungen am Metalldach der neuen Synagoge sind nach dpa-Informationen vor mindestens einem Monat entstanden und wiesen bereits Rostspuren auf. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Ob es einen Zusammenhang der Ereignisse an beiden Synagogen gibt, ist derzeit noch unklar.

In der Nacht auf Freitag war in Essen auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in der Innenstadt geschossen worden. Die Alte Synagoge gehört der Stadt und wird von der jüdischen Gemeinde anders als die rund einen Kilometer Luftlinie entfernte neue Synagoge nicht für Gottesdienste genutzt.