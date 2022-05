Schüsse nach Streit: 57-Jähriger kommt zum Haftrichter

Rommerskirchen (dpa/lnw)

Nach einem Dauerstreit soll ein 57 Jahre alter Mann am Donnerstagabend auf eine 44-jährige Frau und einen 38-Jährigen geschossen haben. Der 38-Jährige sei dabei schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber habe ihn in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Inzwischen habe sich sein Zustand leicht stabilisiert. Der 57-Jährige sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt. Zu den Hintergründen und der Beziehung der Beteiligten zueinander gab es zunächst keine Informationen.

Von dpa