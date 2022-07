Schützen verzichten auf weiteren Pferdeeinsatz

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem plötzlichen Tod eines Pferdes im Schützenumzug in Düsseldorf hat der Schützenverein als spontane Reaktion auf den weiteren Einsatz von Pferden bei den Feierlichkeiten in diesem Jahr verzichtet. Die Schützen werden demnach am Sonntag bei Festumzug und Parade zu Fuß gehen, wie der Oberst der St. Sebastianus-Schützen, Ernst-Toni Kreuels, auf Anfrage der dpa sagte.

Von dpa