Schulangebot für Polizeianwärter mit Mittlerer Reife

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen der großen Nachfrage erweitert Nordrhein-Westfalen sein Schulangebot für Interessenten am Polizeiberuf mit Mittlerer Reife. Im Rahmen eines Schulversuchs können sie ab August dieses Jahres an Berufskollegs in zwei Jahren die Fachhochschulreife erwerben, um danach an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung einen Bachelor-Studiengang zu beginnen. Parallel ist ein einjähriges Praktikum bei der Polizei vorgesehen.

