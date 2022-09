Schulbus brennt: Busfahrer bringt Kinder in Sicherheit

Ein Schulbus ist in Iserlohn in Brand geraten.

Einsatzkräfte seien am Mittwochmorgen zu einer Haltestelle gerufen worden, teilte die Feuerwehr mit. Als sie eingetroffen seien, habe der Bus an seinem Motor «in voller Ausdehnung» gebrannt. Glücklichweise hatte der Fahrer den Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt schon alle Kinder und Betreuer aus seinem Gefährt in Sicherheit gebracht. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, er klagte über Kreislauf- und Atemprobleme. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand.