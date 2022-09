Schulter ausgekugelt: Gladbachs Wolf nur kurz auf dem Feld

Mönchengladbach (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bangt nach dem 3:0 (2:0) gegen RB Leipzig um Hannes Wolf. Der Offensivspieler war keine vier Minuten nach seiner Einwechslung in der Schlussphase mit einer Schulterverletzung schon wieder ausgeschieden. «Es scheint so, dass die Schulter rausgesprungen ist. Ich weiß nur, dass der Junge starke Schmerzen hatte», sagte Gladbach-Coach Daniel Farke nach dem Spiel. «Ich hoffe, dass nicht zu viel am Bänder-Apparat kaputt ist.»

Von dpa