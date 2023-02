Schutzkittel aus NRW: Kein Bedarf in Erdbebengebieten

Hilfsorganisationen in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien können offenbar nichts mit den Millionen überschüssigen Schutzkitteln aus dem Lager des Landes NRW anfangen. Laut Gesundheitsministerium habe der «bisherige Austausch» mit den betroffenen Hilfsorganisationen ergeben, dass in den Erdbebengebieten «derzeit vorrangig andere Hilfsgüter benötigt werden als Schutzausrüstung», so das Gesundheitsministerium.

Das Ministerium rechne daher zurzeit nicht damit, «dass größere Mengen Schutzausrüstung aus den Landesbeständen durch Hilfsorganisationen abgerufen wird», so ein Sprecher. Hintergrund: Das Land sitzt nach Großbestellungen in der Coronapandemie unter anderem auf Millionen an Schutzkitteln, deren Haltbarkeit dieses Jahr abläuft. Sie sollen dann verbrannt werden.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte der «WAZ» gesagt, dass sich Hilfsorganisationen vorher gerne melden könnten. Laumann nannte als Beispiel die Ukraine und die Erdbebengebiete. Das Land würde die Kittel dann spenden. Bedingung, so das Ministerium: Das Material ist noch funktionsfähig und nicht abgelaufen.

Hilfsorganisationen, die doch noch ein Interesse an Schutzausrüstung für die Verwendung in Nicht-EU-Staaten haben, können sich laut Ministerium weiter an die Bezirksregierung Münster wenden. Sie ist für das Landeslager zuständig.