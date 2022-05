Schwanger, bewaffnet und mit sechs Kilo Drogen im Auto

Bei der Einreisekontrolle der 36-Jährigen und ihres 44-jährigen Begleiters erschnupperten die Beamten an der deutsch-niederländischen Grenze den süßlich-würzigen Geruch von Marihuana aus dem Inneren des Wagens, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. In mehreren Pappkartons fanden die Beamten, was sie gerochen hatten: 6,1 Kilogramm Marihuana. Doch damit nicht genug: Sie beförderten auch eine nicht registrierte scharfe Schusswaffe Kaliber neun Millimeter nebst passender Munition ans Licht sowie ein verbotenes sogenanntes Einhandmesser.

Die im siebten Monat schwangeren Frau und ihr Begleiter wurden einem Richter vorgeführt, der beide in Untersuchungshaft schickte, nachdem ein Arzt im Fall der Schwangeren hinzugezogen wurde und grünes Licht dafür gegeben hatte.