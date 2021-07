Die Krefeld Pinguine haben für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga den Schweden Alexander Bergström verpflichtet. Dies teilte der Club am Freitag mit. Der 35 Jahre alte Außenstürmer kommt vom fünfmaligen schwedischen Meister HV71 aus Jönköping, wo er in den beiden vergangenen Spielzeiten in 77 Partien 67 Scorerpunkte erzielten konnte. 2018 nahm er an den Olympischen Spielen in Pyeongchang teil.