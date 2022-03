Schweine-Liegen und ein Wühlgarten: «Stall der Zukunft»

Die Haltungsbedingungen von Schweinen stehen seit Jahren in der Kritik. Wie es besser laufen könnte, will die Landwirtschaftskammer mit zwei Musterställen erproben. Nun geht das Projekt für glücklichere Schweine, weniger Gestank und mehr Akzeptanz in den Bau.

Mehr als zwei Jahre nach der Vorstellung des NRW-Musterprojektes geht im Kreis Soest der «Schweinestall der Zukunft» in den Bau. Die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) setzt am Freitag (11.30 Uhr) in Bad Sassendorf den ersten Spatenstich für zwei Ausbildungs- und Demonstrationsställe, in denen erprobt werden soll, wie Schweine tier- und umweltgerechter gehalten werden können. Auf Praxistauglichkeit getestet werden sollen unter anderem Liegebetten für Schweine oder ein Wühlgarten. Realisiert werden die Musterställe von der Landwirtschaftskammer NRW auf dem Gelände des Versuchs- und Bildungszentrums Haus Düsse. Das Land fördert das Projekt.

Laut Projektskizze der Landwirtschaftskammer sollen die Schweinemastställe unter anderem mehr Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere bieten. Gleichzeitig sollen technische Mittel erprobt werden, um Gestank und Emissionen der Höfe zu reduzieren. Um die Akzeptanz der Bevölkerung für die Schweinemast zu erhöhen, sollen Verbraucher jederzeit Einblick bekommen können: Beide Ställe sollen mit verglasten Besucherplattformen ausgestattet werden.