Schweißer-Werkstatt in Bottrop bei Brand zerstört

Die Werkstatt eines Schweißerbetriebs in Bottrop ist in der Nacht zu Samstag durch ein Feuer zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute brachten den Brand mit mehreren Trupps unter Kontrolle und sicherten mehrere Gasflaschen, die in dem Gefahrenbereich zu explodieren drohten, hieß es in einer Mitteilung. Wodurch das Feuer in dem etwa 80 Quadratmeter großen Trakt ausbrach, war noch unklar. Auch zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.