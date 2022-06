Schwer verletzter Fahrer erst Stunden nach Unfall gefunden

Nideggen (dpa/lnw)

Nach einem Unfall im Kreis Düren ist der schwer verletzte Fahrer per Zufall von Radfahrern am Unfallort entdeckt worden. Unter starken Schmerzen hatte der Mann dort wohl die ganze Nacht verbracht. Der 31-Jährige war vermutlich am späten Samstagabend mit seinem Wagen auf der L218 zwischen Nideggen-Schmidt und Hürtgenwald-Vossenack von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Etwa 150 Meter von der Landstraße entfernt war das Auto auf dem Dach zum Liegen gekommen - und von der Straße aus schwer zu erkennen.

Von dpa