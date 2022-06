Schwer verletzter Mann und tote Ehefrau in Wohnung gefunden

Wuppertal (dpa/lnw)

Die Polizei hat in einer Wohnung in Wuppertal einen schwer verletzten 80-Jährigen und seine 79-jährige tote Ehefrau aufgefunden. Beide wiesen Stich- und Schnittverletzungen auf, wie die Polizei über den Einsatz am Dienstagmorgen mitteilte. Die schweren Verletzungen des Mannes müssten intensivmedizinisch behandelt werden.

Von dpa