Schwerer Unfall auf der A45 bei Dortmund

Im Autobahnkreuz Dortmund-Süd hat es am Donnerstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren ein Lastwagen und ein Kleintransporter in das Geschehen auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Oberhausen verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Zum genauen Hergang und zur Zahl möglicher Verletzter konnte sie zunächst noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dazu dauerten noch an, hieß es. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.