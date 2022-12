Schwerer Unfall vermutlich durch Falschfahrerin

Dabei soll eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen in der falschen Fahrtrichtung einem 61-Jährigen entgegengekommen sein, wie die Polizei am Montag aufgrund von Ermittlungsergebnissen mitteilte. Die genauen Umstände des Unfalls waren demnach aber noch unklar. Die Autos der beiden prallten frontal aufeinander. Fahrerin und Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Unfall ereignete sich abends zwischen den Anschlussstellen Goch und Kleve in Fahrtrichtung Nimwegen. Beide Beteiligten stammen den Angaben nach aus den Niederlanden.