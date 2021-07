Schwerverletzter in Monheim: Arbeitskollegen unter Verdacht

Nachdem ein 29-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Wohnung in Monheim bei Düsseldorf gefunden wurde, ermittelt die Polizei gegen drei Arbeitskollegen. Die Männer im Alter von 25, 40 und 41 Jahren sollen am Samstagabend mit dem Opfer in Streit geraten sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Bei der Auseinandersetzung sei der 29-Jährige schwer verletzt worden. Er befinde sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Verletzte war am Sonntag von zwei Mitbewohnern in seinem Zimmer gefunden und im Krankenhaus notoperiert worden. Die Staatsanwaltschaft hatte die Tat zunächst als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft - mittlerweile werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Festnahmen gebe es bisher keine.