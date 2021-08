«Schwerwiegende Straftat»: NRW-Zielfahnder suchen Belgier

NRW-Zielfahnder suchen aus nicht näher genannten Gründen einen flüchtigen 38-jährigen Belgier. Es gehe um den Verdacht einer «schwerwiegenden Straftat», begangen in Belgien, hieß es am Mittwoch in Düsseldorf lediglich.

Es gebe Hinweise, dass sich der Mann in der Nacht zum 14. August in Essen im Ruhrgebiet aufgehalten habe. Seit 13. August werde er gesucht.

Er sei 1,80 bis 1,85 Meter groß und kräftig gebaut. Unterwegs sei er vermutlich in einem blauen Opel Transporter mit dem belgischen Kennzeichen 1-YBX-385. An der Vorderseite des Fahrzeuges prange das Logo mit der Aufschrift «De Shack Makerslab».

Die belgischen Behörden hätten gebeten, die Straftat aus Gründen des Opfer- und Zeugenschutzes nicht näher zu beschreiben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aachen.