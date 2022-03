Sechs Verletzte bei Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Bei einer Kollision eines Autos mit einem Baum sind an einer Landstraße in Mönchengladbach alle sechs Insassen verletzt worden. Die 38-Jährige Fahrerin des Wagens war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und erst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen den Baum gefahren, wie die Polizei in Mönchengladbach berichtete.

Von dpa