Seitenwechsler Süle «eher mehr motiviert» gegen Dortmund

München (dpa)

Der deutsche Clásico FC Bayern München gegen Borussia Dortmund ist für seine Brisanz bekannt. Und nun gehört in Niklas Süle auch noch ein prominenter Seitenwechsler zum Star-Ensemble des Bundesliga-Spitzenspiels am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Er will es natürlich seinem neuen Club beweisen, dass er zurecht geholt wurde», sagte der Münchner Trainer Julian Nagelsmann über Verteidiger Süle, der nach einer Grippe wieder genesen ist und gegen seinen künftigen Verein «eher mehr motiviert» sein werde als weniger.

Von dpa