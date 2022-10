SEK-Einsatz: Mann droht mit Gasexplosion in Geschäft

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein Mann hat in einem Geschäft in Bielefeld gedroht, eine Explosion mit zwei Gasflaschen herbeizuführen und ist von Spezialkräften überwältigt worden. Die Polizei sei am Nachmittag alarmiert worden, weil der 63-Jährige androhte, er werde das Gas aus den mitgebrachten Flaschen entflammen. Daraufhin sei das Geschäft - ein Eckgebäude in der Innenstadt in der Größe eines Mehrfamilienhauses - evakuiert worden, berichtete ein Polizeisprecher. Das sei ohne Panik und geordnet abgelaufen.

Von dpa