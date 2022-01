SEK nimmt mutmaßliche Dealer in Lüdenscheid fest

Spezialkräfte der Polizei haben zwei 26 und 27 Jahre alte mutmaßliche Drogendealer in Lüdenscheid festgenommen.

Die beiden Männer hätten bei der Festnahme eine größere Menge Drogen bei sich geführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen am Freitag mit. Der 27-Jährige habe zudem eine scharfe Schusswaffe dabei gehabt. In der Wohnung des 26-Jährigen sei bei der folgenden Durchsuchung eine weitere größere Menge Drogen entdeckt worden.