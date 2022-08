SEK überwältigt betrunkenen Randalierer

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat einen betrunkenen Mann überwältigt, der in seiner Wohnung in Hückeswagen (Oberbergischer Kreis) randaliert haben soll.

Er sei für Gespräche nicht zugänglich gewesen und zuvor mit einem großen Messer in der Hand gesehen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Spezialkräfte hätten ihn in der Wohnung überwältigt und ihn unverletzt in Gewahrsam genommen. Es werde noch geprüft, ob er in eine Klinik eingewiesen werden müsse.