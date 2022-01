Seltene Goldmünze aus Minden für 400.000 Euro versteigert

Osnabrück/Minden (dpa)

Eine seltene historische Goldmünze aus Minden hat den Besitzer gewechselt: Der goldene Löser im Wert von 20 Dukaten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wurde am Mittwoch für 400.000 Euro versteigert, teilte das auf Münzversteigerungen spezialisierte Auktionshaus Künker am Donnerstag in Osnabrück mit. Sowohl Käufer als auch Verkäufer wollten anonym bleiben, hieß es.

Von dpa