Senioren-Paar nachts im Schlafzimmer ausgeraubt: Fahndung

Bergheim (dpa/lnw)

Nach einem brutalen Raubüberfall auf ein Senioren-Ehepaar in Bergheim westlich von Köln fahndet die Polizei im Rhein-Erft-Kreis nach vier unbekannten Tätern. Sie sollen in der Nacht zum Mittwoch in das Haus des 81 Jahre alten Mannes und seiner 80-jährigen Ehefrau eingebrochen sein und das Rentner-Paar im Schlafzimmer beraubt haben. Zeugen hätten Hinweise auf ein silbernes mutmaßliches Fluchtfahrzeug mit Fließheck gegeben, teilte die Polizei mit. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht weitere Zeugen.

Von dpa