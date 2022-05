Sexueller Missbrauch: Schwimmtrainer verurteilt

Köln (dpa/lnw)

Das Kölner Landgericht hat einen ehemaligen Schwimmtrainer wegen sexuellen Missbrauchs zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Kammer hatte er sich in drei Fällen an einem damals elfjährigen Jungen vergangen, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch sagte. Der Mann war früher als Trainer und Jugendwart eines Kölner Schwimmvereins tätig. Über das Urteil vom Dienstag hatten zuvor Medien berichtet.

Von dpa