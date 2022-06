SGS Essen verpflichtet Angreiferin Meier

Die 26 Jahre alte Angreiferin vom Zweitligisten FC Ingolstadt wird beim Tabellenzehnten der vergangenen Saison einen Vertrag für zwei Jahre unterschreiben. «Sie hat in den letzten Jahren mit ihrer Torquote in der 2. Liga bewiesen, dass sie eine Topstürmerin ist. Zudem wird Ramona uns mit ihrem Charakter und ihrer Erfahrung als gestandene Persönlichkeit auf und neben dem Platz guttun», wurde Trainer Markus Högner am Dienstag in einer Vereinsmitteilung zitiert.