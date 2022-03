Sicherheitsverwahrter bei begleitetem Freigang geflohen

Göttingen/Essen (dpa)

Ein in Sicherheitsverwahrung untergebrachter Straftäter ist bei einem begleiteten Freigang in Göttingens Innenstadt am Freitagvormittag geflohen. Es werde «mit Hochdruck» nach dem 41 Jahre alten Mann gefahndet, teilte die Polizei am Abend mit. Der Gesuchte, der ursprünglich aus Essen (NRW) stammt, ist seit 2019 wegen schwerer Brandstiftung und schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in der JVA Rosdorf untergebracht. «Es ist nicht auszuschließen, dass von ihm in Stresssituationen eine Gefahr für Unbeteiligte ausgeht», hieß es.

Von dpa