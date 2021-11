Sieben Jahre Haft für IS-Terroristen: Urteil rechtskräftig

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Urteil von sieben Jahren Haft gegen einen tadschikischen IS-Terroristen ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf in Karlsruhe die Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf, wie der BGH in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss mitteilte.

Von dpa