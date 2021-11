Sieben Leichtverletzte und hoher Schaden bei Zusammenstoß

000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zweier Autos in Bonn. Ein 21 und ein 60 Jahre alter Autofahrer waren am Donnerstagabend im Bereich einer Kreuzung mit ihren Wagen gegeneinander gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die zwei Fahrer und fünf weitere Beifahrer kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden nach Angaben der Polizei abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße in eine Fahrtrichtung gesperrt.