Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 91,8: 20 Regionen über 100

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht.

In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen bei 91,8. Am Vortag hatten die Gesundheitsämter noch 83,4 Neuinfektionen für diesen Zeitraum pro 100.000 Einwohner registriert.

Innerhalb eines Tages kamen 3559 neue Corona-Infektionen hinzu, 5 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden gemeldet.

Mittlerweile haben 20 Kreise oder kreisfreie Städte wieder die Wocheninzidenz von 100 überschritten: An der Spitze liegen Leverkusen mit 162,5, Wuppertal mit 149,8 und Solingen (147,6). Unter dem Wert von 35 lag am Samstag keine Region mehr.

Die Inzidenz, die bisher die Grundlage für viele Corona-Einschränkungen war, spielt in der Pandemie inzwischen aber eine andere Rolle. In der seit Freitag geltenden neuen Corona-Schutzverordnung bleibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 die einzige Kennziffer, ab der dann die «3G-Regeln» (geimpft, genesen oder getestet) zum Beispiel für Besuche in der Innengastronomie gelten.

Da der Landesschnitt seit fünf Tagen über 35 lag, hat das Gesundheitsministerium am Freitag offiziell festgestellt, dass besagte Regeln ab sofort überall gelten.