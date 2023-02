Sieben Verletzte bei Auffahrunfall in Hamminkeln

Bei einem Auffahrunfall in Hamminkeln-Wertherbruch (Kreis Wesel) sind sieben Menschen verletzt worden.

Eine 52-jährige Frau sei auf ein Auto aufgefahren und habe den Wagen durch den Aufprall in ein weiteres davorstehendes Fahrzeug geschoben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 52-Jährige sei dabei schwer verletzt worden. Die insgesamt sechs Insassen in den beiden anderen Fahrzeugen wurden den Angaben nach leicht verletzt.