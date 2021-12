Sieg im Spitzenspiel: Darmstadt nach der Hinrunde Zweiter

Das Überraschungsteam des SV Darmstadt 98 steht nach der Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga auf einem direkten Aufstiegsplatz. Durch ein spätes Tor von Patrick Pfeiffer (81.) gewannen die Südhessen am Samstag im Spitzenspiel beim SC Paderborn mit 1:0 (0:0) und übten Druck auf Tabellenführer FC St. Pauli aus. Zudem sind die Lilien in den Sonntagsspielen nicht mehr von Rang zwei zu verdrängen. Die Ostwestfalen sind mit nun fünf Punkten Rückstand Fünfter und können am Sonntag noch auf Rang sieben abrutschen.

Bitter für die Gäste aber, dass Luca Pfeiffer, mit zwölf Toren Dritter in der Torschützenliste, kurz nach der Pause nach einem Pressschlag ausgewechselt werden musste. Enttäuschung auch bei Darmstadts Marvin Mehlem und seinem Bruder Marcel: Letzterer stand zwar in der Startelf der Paderborner, wurde aber in der 70. Minute ausgewechselt. Sein Bruder kam erst vier Minuten später aufs Feld. Das erste direkte Duell der beiden in einem Pflichtspiel fiel somit aus.