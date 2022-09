Siegener Polizei gelingt Schlag gegen Drogenhandel

Siegen (dpa/lnw)

Der Polizei in Siegen ist ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften und Rauschgiftspürhunden seien am Montagabend mehrere Objekte in der Region durchsucht und Fahrzeuge kontrolliert worden. Größere Drogenmengen seien beschlagnahmt worden. Zudem habe es mehrere Festnahmen gegeben. Zwei Tatverdächtige (22, 25) sitzen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Siegen am Mittwoch mit.

Von dpa