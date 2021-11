Sitzung des NRW-Landtags zu Eisenbahnunternehmen Abellio

Der nordrhein-westfälische Landtag beschäftigt sich heute (10.00 Uhr) auf Antrag der SPD-Fraktion in einer Aktuellen Stunden mit dem finanziell angeschlagenen Eisenbahnunternehmen Abellio. Die Firma ist nach der DB Regio das zweitwichtigste Bahnunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Etwa jeder sechste Zugkilometer im Schienen-Personennahverkehr des Landes entfällt auf die Tochter der niederländischen Staatsbahn, die wichtige Linien wie den RE1 von Aachen nach Hamm, den RE 19 von Düsseldorf nach Kassel und die S2 von Dortmund nach Essen betreibt. Abellio durchläuft derzeit wegen finanzieller Probleme ein sogenanntes Schutzschirmverfahren. Dabei wird das Unternehmen nach Regeln des Insolvenzrechts saniert.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) will am 9. Dezember entscheiden, wer den Notbetrieb der Strecken ab Februar übernimmt. Die SPD will von der Landesregierung wissen, wie sie künftig verlässlichen Bahnverkehr in NRW sicherstellen will.