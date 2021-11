Slowakische Spieler vor Deutschland Cup positiv getestet

Krefeld (dpa) -

Vor dem Start des Eishockey-Deutschland-Cups in Krefeld sind zwei slowakische Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der ausrichtende Deutsche Eishockey-Bund teilte am Donnerstag aber mit, dass das Vier-Nationen-Turnier wie geplant stattfinden könne. Das deutsche Team startet am Abend (19.45 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen Russland. Zuvor soll die Slowakei gegen die Schweiz antreten.

Von dpa