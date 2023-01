«Snowdance» mit «Tatort»-Kommissar Krassnitzer eröffnet

Essen (dpa)

Mit einem Thriller mit «Tatort»-Kommissar Harald Krassnitzer in einer Hauptrolle ist am Samstagabend in Essen das Independent Film-Festival Snowdance eröffnet worden. Das Festival hatte zuvor neun Jahre im bayerischen Landsberg stattgefunden und ist jetzt ins Ruhrgebiet umgezogen. Gezeigt werden bis zum 5. Februar insgesamt 20 Lang- und 35 Kurzfilme, wie das Festivalmanagement mitteilte. Geplant ist bei dem Festival unter anderem eine Rainer Werner Fassbinder-Werkschau mit fünf Filmen.

Von dpa