Söder verleiht Ehren-Filmpreis an Sönke Wortmann

München (dpa)

Filmemacher Sönke Wortmann erhält beim Bayerischen Filmpreis in diesem Jahr den Ehrenpreis. «Ich bin ein Fan seiner Arbeit. Er begeistert mit Fußball-Filmen genauso wie mit Komödien», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in München und verwies auf Filme wie «Das Wunder von Bern» oder «Deutschland. Ein Sommermärchen». Wortmann verbinde in seinem Werk Zeitgeschichte und die Emotionen des Sports und sei auch als Produzent und Romanautor erfolgreich.

Von dpa