Sommerliches Wetter in NRW nur bis zur Wochenmitte

Essen (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Dienstag zunächst sonniges Wetter mit wenigen Wolken, bevor am Nachmittag auch Schauer möglich sind. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten dichtere Wolkenfelder durch das Bundesland und die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht auf Mittwoch bleibt es leicht bewölkt. Weiterhin sind leichte Schauer bei Tiefstwerten bis zu acht Grad und in der Eifel bis zu sechs Grad möglich.

Von dpa